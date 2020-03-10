2020/03/10 | 19:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى تعلن خلوها من كورونا بعد ظهور نتائج فحص ثلاثة من المشتبه بإصابتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تعلن خلوها من كورونا بعد ظهور نتائج فحص ثلاثة من المشتبه بإصابتهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تعلن خلوها من كورونا بعد ظهور نتائج فحص ثلاثة من المشتبه بإصابتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).