الديمقراطي الكوردستاني يعلق صدور الصحف والمجلات الناطقة باسمه

2020/03/10 | 19:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، تعليق صدور جميع الصحف والمجلات التابعة لمؤسسة الثقافة والاعلام التابعة له من اجل ضمان سلامة العاملين فيها من تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينا ان قرار الاغلاق سيستمر لغاية 26 من شهر آذار الجاري.

وجاء في بيان نشر على موقع الحزب واطلعت عليه شفق نيوز، ان عقدت مؤسسة الثقافة والاعلام التابعة للحزب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا باشراف عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول المؤسسة محمود محمد، مبينا انه تقرر خلال الاجتماع اغلاق جميع الصحف والمجلات التابعة للمؤسسة لغاية 26 آذار الجاري.

واضاف البيان انه فضلا عن ان الاجتماع اجرى تقييما للبرامج والاجراءات المتخذة لوقاية اجهزته الاعلامية من فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات والتعاون مع المؤسسات المعنية في حكومة اقليم كوةردستان، فقد تقرر اغلاق الصحف والمجلات لغاية 26 اذار الجاري، مبينا ان القرار يشمل كل من جرائد "هولير" و"افرو" و"خبات"، ومجلات "كولان، رامان، وسفوره.

واشار البيان الى ان القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي ستستمر في اداء مهامها واعمالها الاعلامية وفقا للبرنامج التي وضعت لها.

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