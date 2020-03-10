2020/03/10 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الاقليم تؤكد ضرورة تمتين العلاقات مع الحكومة الاتحادية لاجتياز الوضع الاقتصادي الصعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 20:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الاقليم تؤكد ضرورة تمتين العلاقات مع الحكومة الاتحادية لاجتياز الوضع الاقتصادي الصعب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الاقليم تؤكد ضرورة تمتين العلاقات مع الحكومة الاتحادية لاجتياز الوضع الاقتصادي الصعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).