2020/03/10 | 20:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

دعا مجلس الوزراء، اليوم، إلى تجنب السفر خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر، فيما أكد على منع التجمعات بكافة اشكالها وذكر المجلس في بيان ان مجلس الوزراء يتابع بإهتمام آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، والالتزام بتطبيقها من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات .. تخص "كورونــا" !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات .. تخص "كورونــا" !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).