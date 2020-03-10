وقائع ومفاجآت

2020/03/10 | 20:06 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

مفاجآت ظهرت مؤخرا بعد انتشار واسع وتداول لرواية تعود لكاتب امريكي بخصوص فايروس كورونا، ووقائع تثبت ان فايروس كورونا مؤامرة حقا !

رواية نشرت منذ عام 1981 عادت للواجهة اليوم بعد ملاحظة التفاصيل المذكورة بشكل دقيق ومشابه لما يحدث اليوم حيث تطرقت عن فايروس كورونا بالاسم والتفاصيل وما...

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