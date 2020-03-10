2020/03/10 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أصدرت شركة ”أبل“، تحديثا لإرشاداتها التي تنشرها عبر موقعها الإلكتروني، في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم وتأثيره على حياة البشر.وتختص إرشادات الشركة بكيفية تنظيف منتجاتها، ورغم أنها كانت سابقا ضد فكرة استخدام مناديل التطهير المنزلية لتنظيف هاتف آيفون وغيره من منتجاتها المزودة بشاشة زجاجية، إلا أن ذلك تغير الآن.وكانت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة “أبل” تصدر تعليمات بشأن كيفية تنظيف الأجهزة ضمن اجراءات “تجنب كورونا”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة “أبل” تصدر تعليمات بشأن كيفية تنظيف الأجهزة ضمن اجراءات “تجنب كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).