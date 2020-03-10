الصين تؤسس أول مستشفى ذكي تديره

2020/03/10 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت الصين، اليوم الثلاثاء ، عن أول مستشفى ذكي من نوعه، مخصص لرعاية مرضى فيروس كورونا، حيث أدخلت ‏مجموعة من الروبوتات تعمل بتقنية "5‏G‏"، لتوفير الرعاية للمرضى على مدار الساعة.وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السلطات الصينية، وضعت 6 أنواع من الروبوتات في المنشأة، لتخفيف عبء العمل الثقيل ‏عن الممرضات والأطباء، بالإضافة إلى الوقاية من العدوى بين الأطباء والمرضى.‏وأوضحت أنه تم إطلاق برنامج التكنولوجيا الفائقة في مستشفى ووتشانغ الميداني في ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين، حيث يمكن ‏للآلات الذكية أن تقيش درجة حرارة المرضى، وتوصل وجبات الطعام لهم، كما يمكنها أيضا القيام بدوريات، وتطهير المستشفى.وتتيح الشبكة المجهزة بتقنية "5‏G‏" للأطباء، استخدام الروبوتات في جمع الإحصائيات، وتلقي تحديثات حية لحالات المرضى عن بعد.‏وأُظهر مقطع فيديو روبوتا واحدا يدعى "‏Ginger‏"، يقود مجموعة من المسعفين، بينما يشاهد المرضى المعزولين أداءهم.

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