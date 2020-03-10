تحالف القوى يحدد موقفه من مباحثات اختيار رئيس الحكومة

2020/03/10 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن النائب تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، اليوم الثلاثاء، موقف التحالف أزاء مباحثات الكتل لاختيار رئيس وزراء، مؤكداً دعمه لأي شخصية ترشح لرئاسة الحكومة شرط أن تتصف بالنزاهة والمهنية.وقال الكربولي، في تصريح صحفي إن "موضوع حسم رئاسة الوزراء راجع للقوى الشيعية، وليس للكتل الأخرى دخل بذلك لكون هذا المنصب من حصة المكون الشيعي".وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب اختيار رئيس وزراء نزيه وعملي وقوي يستطيع أن يقود البلد في ظل الأزمات الراهنة".وأكد ان "تحالف القوى سيدعم أي مرشح يتصف بالمهنية والنزاهة ولديه تجارب سياسية ناجحة".

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