2020/03/10 | 20:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البلدية للمربد: استمرار عملية قشط شوارع بمركز البصرة تمهيداً لإكسائها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 20:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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