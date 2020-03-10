الاحزاب الشيعية تشكل لجنة سباعية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء

2020/03/10 | 20:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بان الاحزاب الشيعية قامت بتشيكل لجنة سباعية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "اللجنة ستقوم بترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة وتقديمها الى رئيس الجمهورية برهم صالح".

واضاف ان "اللجنة تضم كل من نبيل الطرفي ممثلا عن تحالف سائرون، وعدنان فيحان ممثلا عن تحالف الفتح واحمد الفتلاوي ممثلا عن تيار الحكمة، و باسم العوادي ممثلا عن ائتلاف النصر وحسن السنيد عن دولة القانون وحيدر الفؤادي عن حزب عطاء وعبد الحسين الموسوي ممثلا لحزب الفضيلة".

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