2020/03/10 | 20:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت ادارة نادي الحدود المكلف بإدارة شؤون اتحاد الكرة احمد عباس، اليوم الثلاثاء، بتحديد موعد اقامة مباراة فريقها الكروي امام فريق الشرطة خصوصاً وان اغلب مباريات الجولة الخامسة تم اجراؤها.

وبينت ان "قرار التأجيل الدوري سيكون ساري المفعول بدءاً من مباريات الجولة السادسة ، ورغم ان احمد عباس وعد في اجتماع ممثلي اندية الدوري الممتاز صباح اليوم بتحديد موعد اقامة المباراتين المتبقيتين من الجولة الخامسة حيث كان محدد لها سابقاً ان تقاما يوم الخميس المقبل".

وتابعت "تفاجئنا من تنصل سيد عباس عن وعده رغم الاتصالات المستمرة من فريقي الحدود والشرطة لمعرفة مصير المباراة والتي لامبرر من تأجيلها كون مباريات الجولة سارت بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة حيث اقيمت بقية مباريات الجولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الحدود: نتمنى تحديد موعد مباراتنا امام الشرطة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الحدود: نتمنى تحديد موعد مباراتنا امام الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).