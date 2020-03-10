صحة السليمانية للاهالي: الزموا منازلكم

2020/03/10 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت دائرة صحة السليمانية في العراق، اليوم الثلاثاء، الاهالي الى ملازمة منازلهم، بعد تسجيل الاصابة الحادية عشر في المحافظة التي شهدت اول حالة وفاة ايض...

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