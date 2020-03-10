الأردن توقف حركة الركاب مع العراق براً بسبب

2020/03/10 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الاردنية، الثلاثاء، ايقاف حركة الركاب مع العراق براً بسبب فيروس كورونا....

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