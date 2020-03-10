مقاتلو المعارضة في المعركة النهائية في سوريا

2020/03/10 | 20:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريراً عن أهم فصائل المعارضة الموجودة في محافظة أدلب، وميولها الأيديولوجية.مركزة على مخاطر انتشار مقاتلي هذه الفصائل في العالم، إذا نجح النظام السوري بالسيطرة

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