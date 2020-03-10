جراء فايروس كورونا.. وفاة 168 شخصاً في ايطاليا خلال 24 ساعة

2020/03/10 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الطبية الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورون...





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