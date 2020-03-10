إغلاق جميع مقاهي الكرادة لمنع انتقال كورونا

2020/03/10 | 20:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع مقاهي منطقة الكرادة وسط العاصمة، بدون استثناء لمنع انتقال وانتشار ‏فيروس كورونا بين المواطنين.‏

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