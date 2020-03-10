الكهرباء تكشف حقيقة إلغاء تعييناتها او العقود الجديدة

2020/03/10 | 20:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، نيتها إلغاء التعيينات الجديدة التي أطلقتها من عقود وأجور يومية.

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