2020/03/10 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الصحة، جعفر علاوي، الثلاثاء 10 أذار 2020، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الصحة يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا ويكشف عن علاج للمرض اثبت نجاحه بالعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الصحة يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا ويكشف عن علاج للمرض اثبت نجاحه بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).