هل خضع ترامب لفحص فيروس كورونا؟

2020/03/10 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة علن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الاثنين، أنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء الكونغرس المقربين من الرئيس أنهم خالطوا أناسا تبيّن لاحقا أنهم مصابون بالفيروس.وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قال بنس: “بصراحة […]

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