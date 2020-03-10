"ستــايلش كورونـا" .. اسلوب كوكب الاثرياء واستعدادهم لحاصد ارواح الــ آلاف !

2020/03/10 | 20:38 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

بينما ينصحوك بغسيل اليدين المتكرر وتجنب المصافحات والتجمعات، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد الذى يواصل الزحف حول العالم، هناك استعدادات من نوع أخر يتخذها أثرياء الكوكب للتعامل مع الفيروس القاتل الذى حصد آلاف الأرواح فى دول مختلفة ولا يزال يصيب المزيد.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريك...

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