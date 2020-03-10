صحة ديالى تعلن عن شفاء المصابين بكورونا

2020/03/10 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تماثل الشخصين المصابين بفيروس كورونا للشفاء.وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "التحاليل التي وصلت قبل قليل اثبتت ان الحالتين المصابتين بفيروس كورونا، تماثلتا للشفاء، وسيشهد يوم غد الأربعاء مغادرتهما المستشفى".

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