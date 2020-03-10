بالصور .. التعادل السلبي ينهي اخر مواجهات الدوري العراقي

2020/03/10 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحسم التعادل السلبي مباراة الديربي بين فريقي نفط الجنوب وضيفه النفط، مساء اليوم الثلاثاء، والتي اقيمت في ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.وتعد هذه المباراة الاخيرة في منافسات الدوري الممتاز الذي تم تاجيله الى اشعار اخر بسبب قرار خلية الازمة منعا لتفشي فيروس كورونا في العراق . وبهذه النتيجة ، رفع النفط رصيده إلى النقطة 11 في صدارة الجدول، فيما رفع نفط الجنوب رصيده إلى النقطة 4، محتلا المركز 12.

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