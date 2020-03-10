وزير الصحة يعلن عمل كوادر عراقية لإيجاد لقاح ضد كورونا.. ويكشف مضمون رسالة بعثها للسيستاني

2020/03/10 | 20:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، ان كوادر عراقية تعمل لايجاد لقاح فعال ضد كورونا.وقال علاوي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، أن “الوزارة تستعين بكوادر عراقية لايجاد لقاح ضد كورونا، يستخدم ايضا للمصابين لمنع عودة المرض اليهم”.واضاف انه “نستخدم علاجاً يستخدم ضد مرض الايدز والملاريا وقد ثبت نجاح استخدامه […]

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