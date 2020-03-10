2020/03/10 | 20:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تحذيرات خلية الازمة..مواطنون يتوجهون الى بغداد سيرا على الاقدام لاحياء الزيارة الرجبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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