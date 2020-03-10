وزارة الكهرباء تنفي نيتها إلغاء التعيينات الجديدة التي أطلقتها للعقود والأجور اليومية

2020/03/10 | 20:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، نيتها إلغاء التعيينات الجديدة التي أطلقتها من عقود وأجور يومية.ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى قوله، وتابعته وكالة صدى إن “الأنباء التي أشيعت حول نية الوزارة إلغاء العقود أو التعيينات التي أطلقتها مؤخراً غير صحيحة”، مؤكداً أنه “لن يتم إلغاء هذه التعيينات لأنها مغطاة قانونياً

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