البنتاغون: نعمل على إرسال منظومات دفاع جوي للعراق

2020/03/10 | 20:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنتاغون إن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوية إلى العراق لحماية العسكريين الأمريكيين المنتشرين هناك، من "الهجوم الایراني"....

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