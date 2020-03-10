باكستان: مصابون جُدد بـ “كورونا” بعضهم قادم من سوريا

2020/03/10 | 20:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة سند بباكستان، اليوم الاثنين، أن حوالي تسعة أشخاص، ممن وصلوا مؤخراً، إلى #كراتشي من سوريا وإنجلترا، أثبتت إصابتهم بفيروس #كورونا، ويخضعون للعلاج في ثلاث مستشفيات

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