2020/03/10 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تؤجل بيع النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تؤجل بيع النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).