2020/03/10 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة إقتصادية تهدّد دول حوض الخليج والعالم مع تفاقم كورونا خبير لـ (الزمان) : إستمرار خلاف تخفيض الإنتاج سيطيح بأوبك بغداد – قصي منذر دعا خبير نفطي، السعودية وروسيا الى حوار عاجل لتدارك الكارثة الكبرى التي قد تطيح بمنظمة اوبك حال استمرار الخلافات بشأن تخفيض الانتاج، مؤكدا ان دول حوض الخليج والعالم مهددون بأنهيار اقتصادي […]

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