2020/03/10 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقرار ستراتيجية للسيطرة على نواقل الأمراض والأوبئة البارزاني : ننسّق مع بغداد بهدف تجاوز الوضع الصعب اربيل – فريد حسن بغداد – عبد اللطيف الموسوي اقر مجلس الوزراء الستراتيجية الوطنية للحفاظ على الصحة العامة للعراقيين بما يمنع حدوث انتشار الاوبئة والامراض الانتقالية.فيما اوصت حكومة اقليم كردستان بتنفيذ قانون الإصلاح، وتطبيق التعليمات الصحية والاستعدادات المتعلقة […]

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