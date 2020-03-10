2020/03/10 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يحث على حظر التجمعات وكردستان تدعو إلى إلتزام المنازل الصحة العالمية تقدم إحاطة بشأن تدابير العراق الوقائية لإحتواء كورونا بغداد – الزمان المحافظات – مراسلو (الزمان) كشف وزارة الصحة والبيئة عن تقديم منظمة الصحة العالمية تقريرها بشان اجراءات العراق للوقاية من فايروس كورونا الأسبوع المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير جعفر […]

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