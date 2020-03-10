محمد نجيب السعد - التقليلية الأدبية في القصة القصيرة الأميركية-5

2020/03/10 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد همنغواي والتقليليةلقد وجد دور القارئ طريقه إلى العديد من الدراسات النقدية لقصص همنغواي.حدث ذلك قبل فترة طويلة من أنتشار نظريات استجابة القارئ والمتلقي .عادةً ، ركزت الدراسات السابقة تحليلها للقارئ للمساعدة في شرح كيف يمكن أن يؤدي "التوتر" في أسلوب همنغواي المسطح والشحيح وغير العاطفي ، إلى خلق مجموعة متنوعة من التفسيرات أو التوتر العاطفي .وبشكل أكثر تحديداً ، رأى العديد من النقاد أن طريقة هم......

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