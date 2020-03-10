محمد عبعوب - الاصولية بين الهدم والبناء.. ليبيا كحالة.

2020/03/10 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبعوب يُزايد الليبيون اليوم، بعد انهيار دولتهم الوطنية عام 2011م، وفشلهم في إعادة بنائها من جديد، و انكفائهم نحو انتماءاتهم القبلية والعرقية؛ يزايدون على بعضهم بأصالة وهمية، و نجدهم ينقبون في صفحات تاريخ موغلة في القِدم، عن اصول لهم تنافي واقعهم و حقيقتهم كأحفاد لخليط من بقايا هجرات شعوب مختلفة قادمة من الشرق او الغرب او الشمال او من الجنوب، مرت بليبيا عبر العصور، نتيجة صراعات بين امبراطوريات متنافسة، ا......

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