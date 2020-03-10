ميشيل نجيب - إستسلام المرأة لعورتها ونجاستها

2020/03/10 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب Michael Nagib من الأشياء التى أرتبطت فى أذهان أفراد المجتمعات العربية إناثاً وذكوراً أن المرأة عورة ونجسة وغير كاملة العقل، هذه الأشياء الثلاثة يشب الأطفال وهم يسمعونها ويتعلمونها خلال مراحل حياتهم العمرية المختلفة، وتبدأ الأم فى الأسرة على تربية الطفل على أنه رجل وتشرح له ما يجب أن يكون عليه ثم يتولى الأب مهمة ترسيخ وصايا الدين، بأعتبار أن الذكر خير من الأنثى ويسرد له ما قاله الله عن دور......

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