شاهد بالفيديو: هجوم بشري يكتسح “ورق الحمامات” في المتاجر الاسترالية بسبب كورونا

2020/03/10 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر مقطع فيديو “صادم” يوضح كمية الاقبال الشديد على ورق الحمام في المتاجر الاسترالية، بالتزامن مع الازمة التي تسببت بها كورونا وما انتجته من الاقبال الواسع على ورق الحمامات وصلت إلى حد شجار الزبائن فيما بينهم للحصول على ورق الحمامات.This video is from Australia 😮pic.twitter.com/td851oWjSI — Jenan Moussa (@jenanmoussa) March 10, […]

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