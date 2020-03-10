2020/03/10 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في رسالة تهنئة وجهها بمناسبة الذكرى لاتفاقية الحادي عشر من آذار، اليوم الثلاثاء، ان الاتفاقية تشكل درسا وانموذجا تاريخيا مهما للاطراف السياسية والمكونات العراقية لكي تعتمد دوما خيار الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل والايمان بحقوق الاخرين، كطريق وحيد وصحيح نحو السلام والمستقبل المزدهر.

وجاء في الرسالة التي وجهها بارزاني انه "يمر اليوم نصف قرن على توقيع اتفاقية 11آذار بين قيادة ثورة ايلول والحكومة العراقية السابقة"، مشيرا الى "ان هذه الاتفاقية كانت مكسبا مهما لتلك الثورة العظيمة ونتاج سنوات طويلة من النضال والصمود والتضحيات التي قدمها الشعب الكوردستاني بقيادة زعيمه الخالد مصطفى بارزاني من اجل الحصول على حقوقه المشروعة، وهي الاتفاقية التي شكلت حجر اساس لجميع المنجزات اللاحقة التي حصل عليها الشعب الكوردي".

واضاف "ان استذكار الاتفاقية هو احترام لتاريخ الكفاح والتضحيات التي قدمها الشعب الكوردي من اجل الوصول لحقوقه المشروعة"، لافتا الى "ان هذه الاتفاقية دليل صحة ايمان شعب كوردستان بطريق السلام في اي مشكلة وصراع".

ونوه الى انه "في الوقت نفسه يشكل درسا وانموذجا تاريخيا مهما للاطراف السياسية والمكونات العراقية لكي تعتمد دوما خيار الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل والايمان بحقوق الاخرين، كطريق وحيد وصحيح نحو السلام والمستقبل المزدهر".

وجدد بارزاني "التأكيد على الموقف المصيري للكورد والامل بسير الاوضاع العراقية نحو الاستقرار السياسي"، معربا عن "الاستعداد دائما لكل تعاون ومساندة بهذا الصدد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يدعو القوى السياسية العراقية لاتخاذ اتفاقية درسا للحوار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يدعو القوى السياسية العراقية لاتخاذ اتفاقية درسا للحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).