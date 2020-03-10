ديالى تعلن خلوها من كورونا بتعافي مصابين

2020/03/10 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى يوم الثلاثاء تعافي مصابين بفيروس كورونا الجديد وهو ما جعل المحافظة خالية تماماً من الوباء.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي نقلا عن مدير قسم الصحة العامة الدكتور نبيل فاضل حذاف قوله إن حالتي الإصابة في المحافظة تماثلا للشفاء من فيروس كورونا بعد وصول التحاليل والتأكد من عدم حملهما الفيروس.

وأضاف العزاوي، وفق بيان ورد لشفق نيوز، أنهما سيغادران المستشفى يوم غد الأربعاء.

ويشهد العراق ارتفاعاً يومياً بأعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي.

ولحد الآن، سجل العراق 71 حالة إصابة مؤكدة، توفي منها 7 أشخاص، في حين تعافى 20 آخرون.

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