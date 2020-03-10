مطالبة أممية لإيران بإطلاق سراح سجناء خشية كورونا

2020/03/10 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران يوم الثلاثاء إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت مضيفا أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا أمر ”مقلق“.

وأضاف رحمن للصحفيين في جنيف ”عدد من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي...



وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحق من هذه الظروف“.

وقال ”هذا هو ما يقلقني، ومن ثم فقد أوصيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإفراج بصورة مؤقتة عن جميع السجناء…“.

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