ترامب وابن سلمان يناقشان ملف تراجع اسعار النفط عالمياً

2020/03/10 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

ناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، ملف تراجع اسعار النفط عالمياً.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أنه "‏بالأمس، تحدث الرئيس دونالد ترامب مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأشار الى أن "الرئيس وولي العهد ناقشا أسواق الطاقة العالمية وغيرها من القضايا الإقليمية والثنائية الحرجة".

وارتفعت أسعار النفط بنحو ثمانية بالمئة اليوم الثلاثاء بعد يوم من أكبر هبوط لها في نحو 30 عاما بسبب تصعيد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للتوتر في السوق بسبب عزمها زيادة الإنتاج.

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الثلاثاء (10 آذار 2020)، عن الحجم الجديد للعجز المالي في موازنة 2020 بعد انخفاض اسعار النفط.

وقال الكناني لـ(بغداد اليوم)، إن "اقتصاد العراق ريعي، يعتمد على بيع النفط الخام بشكل ا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الصحة، جعفر علاوي، الثلاثاء 10 أذار 2020، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما كشف عن علاج للفيروس اثبت نجاحه في العراق.

وقال جعفر علاوي، في تصريحات صحفية تابعتها ( بغداد اليوم )، إن &q

بغداد اليوم- خاص

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، احمد الصفار، الثلاثاء (10 آذار 2020)، إن المرحلة التي تمر بها البلاد، تتطلب رئيس وزراء بغض النظر عن المكون الذي ينتمي اليه يشعر بخطورة الوضع الحالي.

وقال الصفار لـ(بغداد اليوم)، إن &qu

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