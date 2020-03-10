وزير الصحة العراقي يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا ويكشف لأول مرة عن علاج اثبت نجاحه

2020/03/10 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الصحة، جعفر علاوي، الثلاثاء 10 أذار 2020، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما كشف عن علاج للفيروس اثبت نجاحه في العراق.

وقال جعفر علاوي، في تصريحات صحفية تابعتها ( بغداد اليوم )، إن "حصيلة المصابين بفيروس كورونا ارتفعت اليوم في البلاد ووصلت إلى 71 حالة".

واضاف علاوي، أن وزارة الصحة "تستعين بكوادر عراقية لإيجاد لقاح ضد كورونا يستخدم ايضاً للمصابين به لمنع عودة المرض اليهم"، مبيناً أنه "نستخدم علاجاً يستخدم ضد مرض الايدز والملاريا وقد ثبت نجاح استخدامه ضد حالات مصابة بكورونا وهو مرخص من منظمة الصحة العالمية".

وتابع، أن "العراق نجح في مواجهة كورونا قياسا ببريطانيا وفرنسا وإيطاليا"، مشيراً إلى أن "المرض تفشى بايران والعراق رغم ضعف قدراته نجح بالتعامل مع المرض، مع ملايين من الداخلين عبر ايران التي تفشى فيها الفيروس، لكن العراق نجح نجاحاً باهراً في التعامل معه".

وكشف وزير الصحة: "بعثت برسالة الى المرجعية الدينية العليا في النجف وقد استجابت بسرعة ووجهت بوقف صلاة الجمعة لمنع تفشي كورونا"، لافتاً إلى أنه "لدي موعدا للقاء السيد حسين الصدر بالكاظمية السبت المقبل للحديث عن الزيارة الرجبية وضرورة ان يجري التعامل بالاختلاط فيها بحذر".

واكمل علاوي، أن "الصين قدمت مساعدات كبيرة للعراق وفتحت خطا جويا وارسلت ادوية ومعدات، فيما قدمت الولايات المتحدة للعراق 37 مليون دولار للمساعدة بدرء خطر فيروس كورونا".

ودعا وزير الصحة جعفر علاوي وسائل الاعلام إلى "عدم تهويل مخاطر فيروس كورونا بشكل كبير".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، شفاء 15 حالة مصابة بكورونا.

وقال المتحدث باسم الصحة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن مختبرات دائرة الصحة العامة شفاء خمسة عشر حالة لمصابين سابقا بفيروس كورونا المستجد وجاءت كالتالي: - 11 حالة في محافظة بغداد، (7 حالات في الكرخ و 4 حالات في جانب الرصافة) و- 4 حالات في محافظة كركوك.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في عموم العراق الى 67 مصابا، توزعوا بين بغداد، أربيل، السليمانية، بابل، ميسان، واسط، النجف، كربلاء، ديالى، المثنى، كركوك، الانبار، البصرة، ذي قار، بالوقت عينه ارتفع عدد الوفيات الى 7، في عموم البلاد، بحسب البيانات الرسمية، لوزارة الصحة.

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وقال الصفار لـ(بغداد اليوم)، إن &qu

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