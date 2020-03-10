شاهد: رسم بياني يظهر انخفاض واضح بعدد الإصابات في مقاطعة هوبي “معقل كورونا”

2020/03/10 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهر مخطط بياني، انخفاض واضح بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية معقل انتشار المرض، وذلك ضمن الجهود الصينية والحجر الذي استخدمته للسيطرة على الوباء.ورصدت “يس عراق”، “رسمًا بيانيًا يظهر كيفية انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية مركز تفشي المرض حيث أظهر الحجر الصحي فعاليته”.[…]

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