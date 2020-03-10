أثرياء العالم يتبرعون بـ130 مليون دولار لصالح جهود محاربة كورونا.. تعرف عليهم

2020/03/10 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تبرع أثرياء العالم بنحو 129.65 مليون دولار لصالح الجهود التي تستهدف مكافحة فيروس “كورونا” المتفشي في جميع أنحاء العالم.ووفقًا لحسابات “بيزنس إنسايدر” تبرع رجال الأعمال الصيني “جاك ما” بـ100 مليون يوان (14.5 مليون دولار) وذلك لصالح الجهود التي تستهدف تطوير مصل للعلاج من “كورونا”.وتبرع رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس “مايكروسوفت” “بيل […]

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