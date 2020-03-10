صحة ميسان تدخل للخدمة جهازا صحيا  يستخدم لأول مرة في العراق

2020/03/10 | 21:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان، الثلاثاء، وحدة الرنين المغناطيسي المفتوح في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي والذي يعد من احدث الأجهزة الطبية المتطورة وكأول جهاز من هذا النوع يدخل الخدمة على مستوى العراق وقال محافظ ميسان علي دواي اثناء الافتتاح ان الشركة المجهزة هي شركة ايسون الايطالية وان الجهاز يعتبر من احدث الأجهزة الطبية المتطورة ويعد […]

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