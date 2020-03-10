مجلس الوزراء يدعو للاتزام بمقررات خلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا

2020/03/10 | 21:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مجلس الوزراء عن متابعته “بإهتمام آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 ، والالتزام بتطبيقها من قبل الجهات المعنية كافة”.وقال بيان عن المكتب الاعلامي “في الوقت الذي يثمّن مجلس الوزراء الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات وزارة الصحة والدوائر الرسمية الاخرى من أجل حماية المواطنين من الاصابة […]

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