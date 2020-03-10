محافظ النجف يوجه بمحاسبة من يجرف الاراضي الزراعية

2020/03/10 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة من يجرف ويبيع الاراضي الزراعية تحت اي اسم او عنوان.وقال الياسري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "على دوائر المحافظة البلدية والبلديات والزراعة وعقارات الدولة تشديد على كل من يتاجر باراضي المحافظة وتجريفها وبيعها تحت اي اسم أوعنوان اخر".وأكد على "توجيهاته السابقة وتعاميم الكتب التي صدرت من مكتبه لكل الدوائر المختصة بمحاسبة هؤلاء وفق القانون العراقي النافذ".وشدد الياسري على "الدوائر المعنية بمحاسبة هؤلاء المنتفعين وكل من يروج لهذا الموضوع كونها ملك عام"، مؤكدا ان "الدوائر ستتعامل وفق القانون النافذ وبقوة الاجراءات القضائية".

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