صحة ذي قار تعلن عن سلامة 24 شخصاً من الملامسين للمصاب بكورونا

2020/03/10 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الفحوصات لـ24 شخصاً من الملامسين للمصاب بفيروس كورونا، مؤكدة سلامتهم.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "نتائج الفحص المختبري تؤكد سلامة 24 شخصاً من الملامسين للمريض المصاب بفيروس كورونا".وأعلن مدير دائرة صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استقرار الحالة الصحية للمواطن المصاب بفيروس كورونا.

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