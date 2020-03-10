مواطن من سوق الشيوخ يسلم نفسه للسلطات الصحية بعد عودته من ايران وظهور اعراض كورونا عليه

2020/03/10 | 21:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بان مواطنا سلم نفسه الى السلطات الصحية بعد عودته من ايران وظهرو اعراض فيرس كورونا عليه.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مواطنا من اهالي سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية سلم نفسه للسلطات الطبية في مركز المحافظة للاشتباه باصابته بفايروس كورونا".

واضاف أن المواطن كان في سفر إلى إيران وبدأت تظهر عليه اعراض الإصابة بالفايروس حسب قوله منذ صباح اليوم"، مبينا ان "المواطن تم حجره في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث ارسلت عينات منه الى بغداد لغرض إثبات إصابته من عدمه".

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