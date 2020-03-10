صحة ديالى تعلن شفاء حالتي الاصابة بفيروس كورونا

2020/03/10 | 21:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن شفاء حالتي الاصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "نبشركم ونبشر كل اهلنا في العراق الابي، واهلنا في محافظة ديالى قبل قليل تم شفاء الحالتين المصابتين في ديالى".

واضاف "يوم غد سوف يكون هناك مؤتمر صحفي للمدير العام في المركز الاعلامي في الدائرة لاعلان الخبر".

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