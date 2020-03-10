2020/03/10 | 21:16 - المصدر: الغد برس

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ترامب: نقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا والوضع كان سيصبح أسوأ لولا

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ترامب: نقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا

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