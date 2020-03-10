2020/03/10 | 21:16 - المصدر: الغد برس

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الدفاع الروسية تنفي تصريحات أردوغان بشأن تدمير 8 منظومات (بانتسير

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الدفاع الروسية تنفي تصريحات أردوغان بشأن تدمير 8 منظومات (بانتسير) سورية

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